Тренер сборной Швеции Люкас: «Планируем стать лучшей в мире биатлонной командой к Олимпиаде-2026»

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Люкас заявил, что команда планирует стать лучшей в мире к Олимпиаде-2026 в Италии.

«Мы планируем стать лучшей в мире биатлонной командой к следующей и упорно работаем над этим. Теперь с нами тренируется . Это означает, что у нас есть три спортсмена мирового класса в лице Лукаса, Себастьяна и Мартина (Хофера, Самуэльссона и Понсилуомы).

В последние 2-3 года мы решили делать ставку на молодых биатлонистов – таких, как Малте Стефанссон. Ему было тяжело в первый год, но он прибавил и выиграл очки Кубка мира. У нас впереди долгосрочный план, который кажется одновременно увлекательным и сложным», – сказал Лукас.