Олег Матыцин: «Ян Непомнящий подарил России еще одну важную победу. По уровню участников турнир претендентов стал одним из сильнейших в новой шахматной истории»

Министр спорта РФ Олег Матыцин оценил победу российского шахматиста Яна Непомнящего на турнире претендентов в Мадриде.

«Ян Непомнящий подарил России еще одну важную победу, досрочно обеспечив себе первое место на турнире претендентов в Мадриде.

По уровню участников турнир стал одним из сильнейших в новой шахматной истории, а наш гроссмейстер не потерпел ни одного поражения, проявив тактическое превосходство и стойкий характер в напряженных поединках.

Второй раз подряд Непомнящий будет бороться за чемпионский титул. Будем болеть за него всей страной – он уже доказал, что достоин победы в борьбе за шахматную корону», – сказал Матыцин.

Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов и сыграет в матче за шахматную корону с Магнусом Карлсеном. Норвежец может отказаться от встречи