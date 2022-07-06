В Госдуме рекомендовали российским спортивным федерациям использовать отечественный инвентарь

Комитет Государственной думы по физической культуре и спорту рекомендовал общероссийским спортивным федерациям расширить практику использования инвентаря и экипировки отечественного производства.

«Рекомендовать общероссийским спортивным федерациям по видам спорта расширить практику применения спортивной продукции отечественных производителей в рамках тренировочного процесса, а также при проведении физкультурно-спортивных мероприятий», – заявил председатель комитета .

Заседание комитета Госдумы по физической культуре и спорту проходит сегодня в Москве.

«Я не верю в блокаду России. Нельзя перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?