В Госдуме предложили изменить порядок выборов глав российских спортивных федераций

Сегодня на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту в понедельник обсуждался вопрос об изменении порядка выборов глав спортивных федераций.

Сейчас каждая спортивная федерация в России должна проводить президентские выборы в течение шести месяцев после окончания Олимпийских игр.

«Считаю, что мы не должны привязываться к Олимпийским и Паралимпийским играм при выборах руководителей федераций. Сейчас наши зарубежные коллеги придумывают все новые инициативы, отстраняют и еще что-то. Я предлагаю на это не ориентироваться», – сказал председатель комитета, президент Федерации керлинга России (ФКР) .

«Проблема выборов руководителей федераций достаточно глобальная. В действующей редакции предусматриваются выборы раз в четыре года, объясняя это Олимпийскими циклами. Данная редакция работала до того, как Игры в Токио перенесли на год вперед.

Также в тексте есть формулировка, что в течение шести месяцев с момента окончания федерации должны быть проведены выборы. Мы собираемся предложить исключение из текста этой статьи, чтобы выборы не проводились в течение шести месяцев с момента окончания Олимпийских игр, — приводит слова ответственного секретаря рабочей группы Александра Котова «Матч ТВ».

В ходе заседания некоторые члены комитета не поддержали изменения. Законопроект решили отправить на доработку.