Биатлонист Серохвостов об отсутствии международных стартов: «Не пропускать же сезон, не сидеть дома! Я точно продолжу отдаваться делу на 100%»

Российский биатлонист поделился мнением о сезоне без международных соревнований.

– Как заставить себя работать на 200%, если нет международных стартов?

– Не пропускать же сезон, не сидеть дома! Все равно надо работать и выступать, вряд ли это проблема. Есть недоработки в технике и стрельбе: нынешняя международная пауза, не знаю, сколько она продлится, — время, чтобы все исправить и вернуться на Кубок мира более конкурентоспособным.

– В теории так и есть. Но представьте балерину Большого театра, которую перевели в тамбовскую труппу. На вдохновении отразится наверняка.

– От человека зависит. Я точно продолжу отдаваться делу на 100%.

– Как изменилась ситуация со спонсорами в связи с исключением России из международного календаря?

– Мой личный спонсор как поддерживал, так и поддерживает. Когда брал медали на Кубке мира, премии увеличивались. Есть еще технические спонсоры — производители инвентаря и экипировки. У меня действует контракт с производителем лыж, про отказ от сотрудничества не слышал. Надеюсь, после возвращения на Кубок мира отношение спонсоров к нам не изменится.

А так есть запас инвентаря. Те же палки сейчас в Россию не поставляются, надо самому забирать в Европе, но того, что есть, на определенное время хватит.

– В минувшем сезоне вы стали 31-м в зачете Кубка мира. Теперь его не будет. Какие цели для себя намечаете?

– — не Кубок мира, но тоже сильный турнир, в нем придется конкурировать с мировой элитой: Логиновым, Цветковым, Халили, Латыповым. У них олимпийский опыт, высокий уровень. Обыграть таких соперников и станет целью. Если получится, это можно приравнять к шагу вперед в зачете Кубка мира

– Что-то вы Антона не назвали.

– Бабикова? Точно, забыл, – сказал Серохвостов.