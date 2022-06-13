Васильев о жалобе на Майгурова: «Эти дрязги не очень приятны в преддверии выборов. Если были претензии, то почему раньше они не предъявлялись?»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал новость о том, что члены совета Союза биатлонистов России ( ) подали жалобу в прокуратуру на главу организации .

«Мне все эти дрязги не очень приятны в преддверии выборов. Когда это происходит почти за неделю до выборов, то это не очень хорошо. Если были какие-то претензии, то почему раньше они не предъявлялись, а сейчас появились прямо перед выборами?

Мне это не нравится. Выборы должны быть более или менее чистыми и открытыми. Когда такие вещи происходят, они не красят выборы. Это оставляет осадок.

Два претендента (Майгуров и – Sports.ru) сами разобрались бы между собой. У каждого есть что предложить регионам и российскому биатлону. Эта история не красит наш биатлон. Дело даже не в Майгурове, а в том, что, что бы ни происходило, оно должно оставаться внутри.

Надеюсь, не подтвердятся факты злоупотребления. Хотелось бы, чтобы все разрешилось благополучно», – сказал Васильев.