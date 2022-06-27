Максим Максимов: «Очень жаль, что наше внутреннее дело, выборы президента СБР, вылились в скандал»

Тренер мужской сборной России Максим Максимов объяснил, почему на выборах президента Союза биатлонистов России ( ) голосовал за .

– Давайте проговорим: президент федерации биатлона ЯНАО Алексей Заколюкин говорит, что отправлял вас на конференцию с наказом голосовать за Майгурова. Это правда?

– Президент мне сказал: мы доверяем твоему выбору. Все! После этого мы собрались коллегиально с остальными членами федерации и приняли решение. Это не мой личный выбор, мы его обсудили.

– На этой вашей встрече Заколюкин присутствовал?

– Нет. Я посоветовался с остальными. Мало ли что я там считаю, мне важно было получить представление о мнении членов федерации. Но даже предположить не мог, что в итоге возникнут такие проблемы.

– Чтобы их не было, логично голосование в августе сделать тайным?

– Да. Мне, на самом деле, очень жаль, что наше внутреннее дело, выборы, вылились в скандал, – сказал Максимов.

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