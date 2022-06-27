Максим Максимов: «Очень жаль, что наше внутреннее дело, выборы президента СБР, вылились в скандал»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Максим Максимов Виктор Майгуров Алексей Нуждов Биатлон

Тренер мужской сборной России Максим Максимов объяснил, почему на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР) голосовал за Алексея Нуждова.

Давайте проговорим: президент федерации биатлона ЯНАО Алексей Заколюкин говорит, что отправлял вас на конференцию с наказом голосовать за Майгурова. Это правда?

– Президент мне сказал: мы доверяем твоему выбору. Все! После этого мы собрались коллегиально с остальными членами федерации и приняли решение. Это не мой личный выбор, мы его обсудили.

На этой вашей встрече Заколюкин присутствовал?

– Нет. Я посоветовался с остальными. Мало ли что я там считаю, мне важно было получить представление о мнении членов федерации. Но даже предположить не мог, что в итоге возникнут такие проблемы.

Чтобы их не было, логично голосование в августе сделать тайным?

– Да. Мне, на самом деле, очень жаль, что наше внутреннее дело, выборы, вылились в скандал, – сказал Максимов.

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