Васнецова, Дербушева, Сливко, Бурундуков вошли в основной состав кандидатов в сборную России, Сидоров, Стрельцов, Егорова – в резерве

Министерство спорта России опубликовало список кандидатов в сборную России по биатлону на 2022-2023 годы.
Основной состав
Женщины: Евгения Буртасова, Валерия Васнецова, Владислава Гаврилова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Алина Кудисова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко.
Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Дмитрий Иванов, Рустам Каюмов, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Михаил Первушин, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Василий Томшин, Карим Халили, Максим Цветков.
Резервный состав
Женщины: Анна Григорьева, Ксения Довгая, Юлия Дроздова, Анастасия Егорова, Полина Плюснина, Анна Старовойтова, Ксения Шнейдер.
Мужчины: Алексей Вагин, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Эдуард Имаев, Вячеслав Малеев, Евгений Сидоров, Кирилл Стрельцов.
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