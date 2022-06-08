Васнецова, Дербушева, Сливко, Бурундуков вошли в основной состав кандидатов в сборную России, Сидоров, Стрельцов, Егорова – в резерве

Министерство спорта России опубликовало список кандидатов в сборную России по биатлону на 2022-2023 годы.

Основной состав

Женщины: , , Владислава Гаврилова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Тамара Дербушева, , Елизавета Каплина, Алина Кудисова, , Светлана Миронова, , Екатерина Носкова, , , Анастасия Шевченко.

Мужчины: , Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Дмитрий Иванов, Рустам Каюмов, , , Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Михаил Первушин, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Василий Томшин, Карим Халили, Максим Цветков.

Резервный состав

Женщины: Анна Григорьева, Ксения Довгая, Юлия Дроздова, Анастасия Егорова, Полина Плюснина, Анна Старовойтова, Ксения Шнейдер.

Мужчины: Алексей Вагин, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Эдуард Имаев, Вячеслав Малеев, Евгений Сидоров, Кирилл Стрельцов.