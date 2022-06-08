Васнецова, Дербушева, Сливко, Бурундуков вошли в основной состав кандидатов в сборную России, Сидоров, Стрельцов, Егорова – в резерве

Теги сборная России жен Лариса Куклина Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Наталья Гербулова Евгения Буртасова (Павлова) Эдуард Латыпов Кристина Резцова Петр Пащенко Александр Поварницын Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Кирилл Стрельцов Анастасия Егорова Ильназ Мухамедзянов Ирина Казакевич Дмитрий Иванов Елизавета Каплина Юлия Дроздова Екатерина Носкова (Мошкова) Василий Томшин Вячеслав Малеев Роман Еремин Карим Халили Валерия Васнецова Михаил Первушин Даниил Серохвостов Анастасия Шевченко Анна Григорьева Анастасия Гореева Владислава Гаврилова Рустам Каюмов Ксения Шнейдер Анна Старовойтова Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Михаил Бурундуков Алексей Вагин Ксения Довгая Евгений Сидоров Полина Плюснина Алина Кудисова Эдуард Имаев Биатлон

Министерство спорта России опубликовало список кандидатов в сборную России по биатлону на 2022-2023 годы. 

Основной состав

Женщины: Евгения Буртасова, Валерия Васнецова, Владислава Гаврилова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Алина Кудисова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко.

Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Дмитрий Иванов, Рустам Каюмов, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Михаил Первушин, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Василий Томшин, Карим Халили, Максим Цветков.

Резервный состав

Женщины: Анна Григорьева, Ксения Довгая, Юлия Дроздова, Анастасия Егорова, Полина Плюснина, Анна Старовойтова, Ксения Шнейдер. 

Мужчины: Алексей Вагин, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Эдуард Имаев, Вячеслав Малеев, Евгений Сидоров, Кирилл Стрельцов.

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