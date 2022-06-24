Губерниев о выборах президента СБР: «Голосование должно быть тайным. Представители регионов опасаются открытого волеизъявления из-за рекомендаций свыше»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о выборах президента Союза биатлонистов России ( ).

Отчетно-выборная конференция СБР прошла накануне. Действующему главе организации не хватило одного голоса для победы над в первом туре. Повторное голосование состоится в августе.

«Чтобы не было непонятных историй, голосование должно быть тайным, представители регионов реально опасаются открытого волеизъявления из-за рекомендаций свыше! А рекомендации и давление есть!

И необходимо как минимум присутствие прессы, лучше онлайн-режим! Страна должна видеть, что происходит! Закрытые выборы как мутная вода, рыбку можно ловить браконьерским способом!» – написал Губерниев.

«Еще один голос – и были бы мои похороны». Почему биатлон уткнулся в тупик с выборами президента?