Майгуров о выборах главы СБР: «Обидно, когда в глаза говорят, что поддержат, а потом не поддержат, таких пара-тройка человек нашлись»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал первые итоги выборов главы организации.

Сегодня на отчетно-выборной конференции СБР Майгуров не сумел переизбраться на должность – для победы ему не хватило одного голоса. Его соперник Алексей Нуждов также не получил достаточной поддержки делегатов. Повторные выборы должны пройти в конце августа.

«Не задумывался, обидно или не обидно не получить одного голоса для победы. Обидно, когда в глаза говорят, что поддержат, а потом не поддержат, таких пара-тройка человек нашлись.

Всем удобнее провести следующие выборы Москве. Слова Нуждова? Тут финал можно будет подвести после следующих выборов. В главной истории точка не поставлена», – сказал Майгуров.

Сегодня прошли выборы президента СБР: Майгуров против Нуждова. Необходимые 2/3 голосов не набрал никто