Мари Эдер: «Я до сих пор не приняла окончательного решения по поводу карьеры.  Посмотрим, буду ли я в деле этой зимой»

Финская биатлонистка объяснила, почему не стала подавать заявку на получение гранта для подготовки к новому сезону.

«Независимо от того, продолжится ли моя карьера или нет, я не в том положении, чтобы подавать заявку на грант. Я действительно благодарна за гранты и поддержку болельщиков на протяжении многих лет, но теперь я выбрал другую линию.

Мы с мужем собираемся открыть бизнес, надеюсь, это произойдет уже в следующем году. И я до сих пор не приняла окончательного решения по поводу карьеры.

Посмотрим, буду ли я в деле этой зимой», – сказала Эдер.