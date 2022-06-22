Мари Эдер: «Я до сих пор не приняла окончательного решения по поводу карьеры.  Посмотрим, буду ли я в деле этой зимой»

Теги сборная Финляндии жен Мари Эдер (Лаукканен) Биатлон

Финская биатлонистка Мари Эдер объяснила, почему не стала подавать заявку на получение гранта для подготовки к новому сезону. 

«Независимо от того, продолжится ли моя карьера или нет, я не в том положении, чтобы подавать заявку на грант. Я действительно благодарна за гранты и поддержку болельщиков на протяжении многих лет, но теперь я выбрал другую линию.

Мы с мужем собираемся открыть бизнес, надеюсь, это произойдет уже в следующем году. И я до сих пор не приняла окончательного решения по поводу карьеры. 

Посмотрим, буду ли я в деле этой зимой», – сказала Эдер. 

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