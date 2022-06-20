Биатлонист Цветков о зарплатах футболистов: «Зависти нет. Это же международный рынок, он не зацикливается на уровне России»

Российский биатлонист Максим Цветков поделился мнением о зарплатах в футболе.

– Представители разных видов спорта любят говорить, что наши футболисты незаслуженно получают зарплату. Согласны ли вы с этой риторикой?

– Нужно понимать, что в целом в мире уровень зарплат такой. Не только у нас в России. Если взять биатлониста из другой страны, то он также будет меньше зарабатывать футболиста этой из страны.

Футболисты почти во всех странах мира много зарабатывают. Так принято. Там большие спонсорские контракты, это самый популярный вид спорта. О чем еще здесь можно говорить?

– Если говорить про Россию, то часто трансляции биатлонных гонок популярнее футбольных матчей.

– Да, возможно. Биатлон в России достаточно популярный вид спорта. Но так сложилось. Здесь нечего ожидать чего-то другого. Не нужно думать, что здесь нашим футболистам будут платить меньше.

Это же международный рынок. Он не зацикливается на уровне России. Нет такого, что у нас свой рынок, а там другой. Поэтому уровень зарплат будет общемировым, а не внутренним.

– У вас зависти к футболистам нет?

– Нет. Я сам тот же фанат, который приходит на трибуны. Вижу, что на матч может собраться 20-40 тысяч человек. А сколько по миру болельщиков? Поэтому в любом случае это самый популярный вид спорта, – отметил Цветков.