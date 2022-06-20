Цветков о том, кого бы взял в футбольную команду: «Латыпова в защиту, чтобы просто вперед не выпускать, Логинова – в центр или в атаку. И еще Бабикова, он хорошо бегает»

Чемпион мира в эстафете Максим Цветков рассказал, кого из биатлонистов взял бы в футбольную команду.

«Наверное, Сашу Логинова и Эдика Латыпова. Они очень хорошо играют. Из тех, кто раньше был в команде, уже не вспомню, кто и как играл.

Был у нас Александр Печенкин. Он прямо здоровый, большой. Можно в защиту точно поставить. Эдика бы тоже в защиту поставил, чтобы просто вперед не выпускать.

Он хорошо играет, но иногда забывается в себе и может убежать с мячом. Александра (Логинова) в центр или в атаку. И давайте еще Антона Бабикова возьмем. Он хорошо бегает. Его можно поставить в центр», – сказал Цветков.