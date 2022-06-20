«При Рикко Гроссе были лютые зарубы в команде. Даже травмы, к сожалению, случались». Цветков об игре в футбол на сборах

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал об игре в футбол во время тренировочных сборов.

– Не было вопросов, например, у тренера Николая Лопухова, что вы играете в футбол и можете получить травму?

– Наверное, я начал играть в команде еще не при Лопухове, а при Рикко Гроссе (который работал в России с 2015 по 2018 год – Sports.ru). А Гросс сам очень любит футбол. У нас постоянно на сборах были футбольные тренировки. Рикко их тоже обожал. Поэтому каких-то проблем не было.

Сейчас мы очень аккуратно играем, в последние годы очень себя бережем. Но вспоминаю, как это было при Гроссе, были лютые зарубы в команде. Даже травмы, к сожалению, случались. Сейчас стараемся их избегать и лишний раз в контакт не идем.

Это приходит с возрастом. Понимаешь, что если ты травмируешься, то можешь лишить себя сезона. Зачем тебе это надо? Эмоции все равно есть. За что я люблю футбол, это в первую очередь за эмоции.

– То есть в период, когда шли в жесткие стыки на сборах, профессиональный спортсмен еще не до конца сформировался?

– Да. В первые годы в основной команде еще был юниорский запал. Эмоции брали вверх. Сейчас уже преобладает профессионализм, – рассказал Цветков.