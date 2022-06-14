Максим Цветков: «В России не ожидаешь такой конкуренции, как на международных соревнованиях. В этом проблема есть и никуда не денется»

Российский биатлонист рассказал о мотивации для продолжения карьеры.

— В одном из интервью вы говорили, что еще эмоционально не перезагрузились после Олимпиады. Сейчас это удалось?

— Сейчас нужно быть реалистами. В нынешней ситуации очень сложно это сделать. Потому что отсутствует как таковая цель. Когда ты в национальной команде находишься и прошли Олимпийские игры, то ты как минимум готовишься к Кубку мира. В нынешней ситуации не понимаешь, к чему готовишься.

Конечно, мы понимаем, что в этом сезоне будем выступать в России и нужно стараться не потерять уровень, который у нас был в прошлом сезоне. Но это немного сложновато. Понимаем, что будет не такая конкуренция, и в какие-то моменты наши результаты будут падать.

Конкуренция в команде есть. И хорошо, что у нас есть несколько равнозначных мужских команд, которые создают конкуренцию между собой. Несколько групп, разные методики тренировок — это немного подстегивает. Но в целом в России не ожидаешь такой конкуренции, как на международных соревнованиях. В этом проблема есть, она будет и никуда не денется.

— Вы рассказывали, что так как на Олимпиаду в вас не пустили, мотивация и результаты пошли на спад. Судя по вашим словам, есть ощущение, что подобное может произойти и сейчас после Олимпиады в Пекине.

— Сейчас я уже немного другой спортсмен, потому что эти четыре года меня очень сильно изменили. Я больше не ищу мотивацию в медалях, потому что понял, что это очень сложно.

Я три года находился не в сборной команде. Если бы не нашел другую мотивацию, то, скорее всего, завершил карьеру. Потому что когда ты бегаешь на Кубках России, сложно себя мотивировать на медали, потому что до этого был чемпионом мира, чемпионом Европы, выступал на международных стартах. Эта мотивация теряется, потому что совсем другой уровень.

Я для себя понял, что нужно просто в тренировках находить мотивацию именно в том процессе, что ты делаешь. Нужно выходить на тренировку и пытаться сделать так, чтобы ты был лучше для себя. Стал мотивацию искать в этом — стало проще тренироваться, – сказал Цветков.