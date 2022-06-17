Эмильен Жаклен: «Уровень Фийона-Майе был выдающимся, но я уже давно представлял его способности. Хочу бросить ему вызов следующей зимой»

Французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал о конкуренции с Кентеном Фионом-Майе, который стал обладателем Большого хрустального глобуса в прошлом сезоне.

«В общем зачете Кубка мира я остался на пятом месте и знаю, что способен на большее. У меня до сих пор есть проблемы с самооценкой. Выступая в роли лидера тотала, я чувствовал себя не в своей тарелке, не хватало ментальной устойчивости.

Уровень Кентена этой зимой был выдающимся, но я уже давно представлял его способности. Он – тот спортсмен, которому я хочу бросить вызов следующей зимой. Не думаю, что он изменит что-либо в своем подходе.

Для меня заниматься с ним в одной группе – это привилегия. Здорово, что есть возможность для сравнений. Надеюсь, он тоже счастлив, что у него столь хорошие партнеры по тренировкам, как мы. Наша цель – создать конкуренцию внутри коллектива, чтобы оставить норвежцев позади», – сказал Жаклен.