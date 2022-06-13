Жалоба в прокуратуру на Майгурова – это черновик, который люди Нуждова обнародовали раньше времени («Матч ТВ»)

Жалоба в прокуратуру на президента Союза биатлонистов России (СБР) является черновиком, который появился в открытом доступе раньше времени.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Появившееся заявление – это черновик, который люди (Алексея) Нуждова просто слили раньше времени, использовав Еслева. Один из подписантов, Страхов, уже публично заявил, что он ничего не подписывал и против этого. Дальше, наверняка, будут еще подобные случаи», – сказал источник.

Члены совета обвинили Майгурова в злоупотреблении служебным положением, самоуправстве, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевом расходовании средств.