Жалоба в прокуратуру на Майгурова – это черновик, который люди Нуждова обнародовали раньше времени («Матч ТВ»)

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Алексей Нуждов Матч ТВ Александр Еслев Владимир Страхов Биатлон

Жалоба в прокуратуру на президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова является черновиком, который появился в открытом доступе раньше времени.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Появившееся заявление – это черновик, который люди (Алексея) Нуждова просто слили раньше времени, использовав Еслева. Один из подписантов, Страхов, уже публично заявил, что он ничего не подписывал и против этого. Дальше, наверняка, будут еще подобные случаи», – сказал источник.

Члены совета СБР обвинили Майгурова в злоупотреблении служебным положением, самоуправстве, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевом расходовании средств.

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