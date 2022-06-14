Цветков о дружбе с Логиновым и Бабиковым: «Всегда говорю, что у нас в коллективе хорошие дружеские отношения, но при этом мы конкуренты»

Российский биатлонист рассказал о работе в группе Сергея Башкирова.

— Все отлично. Так получилось, что мы с Сергеем Геннадьевичем вместе вернулись в сборную команду. Мы с ним работали и до этого.

У нас сформировавшаяся группа. Нет никаких проблем ни с мотивацией, ни с работой, ни с организационными моментами. Все справляются и понимают, для чего они здесь и какие у них задачи. Нет такого, что у кого-то какая-то зависть. Все друг друга понимают. Это очень важно.

— То, что у вас с и сложилась команда друзей — не расслабляет?

— Нет. У нас конкурентная среда. Всегда говорю, что у нас в коллективе хорошие дружеские отношения, но при этом мы же конкуренты. Мы конкурентны в тренировках, конкурентны в соревнованиях. То, что мы друзья — это больше помогает, чем расслабляет, потому что тебя кто-то может поддержать, если тебе тяжело на тренировке.

Еще же есть молодые ребята, которые хотят бороться. Мы это понимаем. Нас это тоже мотивирует. Я при этом хочу, чтобы и у ребят получалось, чтобы они за нами тянулись. Все равно понимаю, что век спортивный не вечен и хочется свой опыт передать, – сказал Цветков.