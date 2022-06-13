Светлана Миронова: «Мне нравится психология. Я периодически что-то изучаю. Возможно, могла бы пойти по пути спортивного психолога, но это не точно»

Теги сборная России жен Светлана Миронова Биатлон

Российская биатлонистка Светлана Миронова отметила, что может стать спортивным психологом после завершения карьеры.

Ранее Миронова рассказывала, что учится в магистратуре Уральского федерального университета по программе «Мотивация и самореализация в спорте».

«По окончании обучения буду спортивным психологом. Мне нравится психология. Я периодически что-то изучаю. Не знаю, возможно, могла бы пойти по пути спортивного психолога, но это не точно.

После олимпийского сезона очень мотивирована и заряжена на работу. Не могу объяснить, откуда берется мотивация, но она есть. Хочется работать и показывать крутой результат», – сказала Миронова.

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