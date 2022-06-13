Светлана Миронова: «Мне нравится психология. Я периодически что-то изучаю. Возможно, могла бы пойти по пути спортивного психолога, но это не точно»

Российская биатлонистка отметила, что может стать спортивным психологом после завершения карьеры.

Ранее Миронова рассказывала, что учится в магистратуре Уральского федерального университета по программе «Мотивация и самореализация в спорте».

«По окончании обучения буду спортивным психологом. Мне нравится психология. Я периодически что-то изучаю. Не знаю, возможно, могла бы пойти по пути спортивного психолога, но это не точно.

После олимпийского сезона очень мотивирована и заряжена на работу. Не могу объяснить, откуда берется мотивация, но она есть. Хочется работать и показывать крутой результат», – сказала Миронова.