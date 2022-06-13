Миронова об уходе от Шашилова: «Поняли, что нам очень тяжело работать друг с другом. Было сложно найти контакт»

Российская биатлонистка рассказала об уходе от своего тренера .

В мае этого года спортсменка перешла от Шашилова в группу .

– Насколько спонтанным был уход от Шашилова?

– Это не был спонтанный уход. Просто мы с Михаилом Викторовичем поняли, что нам очень тяжело работать друг с другом и что, наверное, нужно что-то менять. Конечно, это в первую очередь была моя инициатива.

– Какие сложности были в совместной работе?

– Мы не понимали друг друга, нам было сложно найти контакт.

– Вы же очень долго вместе работали. За 11 лет не был найден контакт?

– Ну нет, почему, у нас был контакт.

– В какой момент он потерялся?

– Не знаю.

– И не хотите говорить?

– Может быть.

– Вы предпринимали какие-то шаги, чтобы это поменять, не уходя?

– Я, наверное, просто не хочу никого обижать. Я не хочу сказать, что кто-то здесь плохой – никто ни плохой, ни хороший. Мы просто люди со сложными характерами.

– До ухода вы разговаривали? Вы намекали, что можете уйти?

– Конечно, мы это обсудили, мы об этом разговаривали.

– Как он отреагировал?

– Достаточно спокойно.

– Почему группа Истомина?

– А кто еще? У нас две группы всего. Конечно, я хочу здесь работать.

– То, что Норицын работает в этой группе, стало каким-то дополнительным мотивом тренироваться со всеми, не уйти на самоподготовку?

– Насчет самоподготовки речи не шло в принципе. В целом, я рада, что Виталий Викторович здесь, потому что я с ним уже работала.

– Говорят, у Истомина и Норицына особый подход в работе, какие-то фишки. Хоть одну можете назвать?

– Самое классное для меня – когда я задаю вопрос, я получаю ответ.

– Я уточню: до этого ответов не было?

– Не надо уточнять. Я не хочу конфликтов.

– Чем Истомин выделяется в плане нововведений? Что нового, что интересного для вас?

– Все вообще новое, и я чувствую себя как будто по девушкам пришла и вообще не знаю, что происходит. Но, естественно, я достаточно быстро адаптировалась к этому, – сказала Миронова.

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