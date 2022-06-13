Артем Истомин: «Миронова в нормальных тренировочных кондициях. Может быть, весь план она не выполнит, но старается работать»

Тренеры сборной России по биатлону Виталий Норицын и Артем Истомин рассказали о работе со Светланой Мироновой.

– Есть понимание, что делать с Мироновой? Потому что в предыдущем сезоне было плохо со стрельбой.

– Если честно, то процентовка-то выросла в прошедшем сезоне. Но это не тот уровень, с которым можно быть регулярно в топ-10, в топ-3.

Есть такие сложные моменты, когда контактная гонка, спортсмен рядом, нужен результат. Срывы как раз случаются в эти моменты, – сказал Норицын.

Истомин сообщил, что Миронова восстановилась после перенесенных весной ветрянки и коронавируса.

«Хорошо, что это спортсменка, которая быстро восстанавливается. Сейчас она уже в нормальных тренировочных кондициях.

Да, может быть, весь тренировочный план, который сейчас предложен, она не выполнит, но все равно видно, что она старается работать», – сказал тренер в репортаже «Матч ТВ».