Кристина Резцова: «Первый раз в жизни работала на тредбане на роллерах. Кайфую, когда что-то исправляю и двигаюсь быстрее»

Российская биатлонистка рассказала о тренировке на тредбане в инновационном центре Олимпийского комитета России ( ).

– Работала на тредбане на роллерах первый раз в жизни. Поначалу вообще не могла приспособиться, потому что давно стояла на коньковых роллерах, и здесь другие ощущения по сравнению с теми, когда едешь по асфальту. Здесь все равномерно, ты должен подстроиться под темп, его никак не поменять, когда идешь на одной скорости.

Сначала было непривычно, но когда втягиваешься, появляются кайфовые ощущения, потому что ты видишь себя и понимаешь, где и в чем на асфальте должны быть поправки. Где больше отдыхать, какой угол лучше поставить, чтобы было продуктивнее.

Есть мелкие ошибки, а есть крупные, которые видно сразу. Самое классное – их сразу можно исправить. Если ты идешь за счет мышц и испытываешь постоянное напряжение, устаешь, а когда ловишь нужную технику, сразу и чувствуется фаза расслабления, и движения получаются нескованные. Это очень важно. В Европе очень много выигрывают за счет техники, потому что там быстрые трассы. Многое зависит как раз от того, как ты ощущаешь эту фазу расслабления, потому что движения быстрые, нельзя быть постоянно закрепощенным.

– Неплохо было бы иметь тредбан дома? Как смотришь на такие траты – 150 тысяч евро всего лишь.

– Всего лишь! У меня их нет. Поэтому если бы кто-то был готов проспонсировать или хотя бы давать на время… Это очень нужная вещь. Мне действительно интересно исправлять эти мелочи. Я кайфую от того, когда сама могу что-то исправить и от этого двигаться быстрее, экономичнее. Я кайфую, хочется еще. Я сегодня поработала всего час, но мне хотелось все успеть, – сказала Резцова.