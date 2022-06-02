Губерниев про обвинения в объективизации спортсменок: «Тот, кто больше уделяет внимания девушкам – это не сексист. Я просто люблю женщин»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил на обвинения в объективизации спортсменок.

«Это вранье, я никогда так не говорил, и, более того, с той поры, когда я позволял себе что-то подобное, уже прошло больше 10 лет. Я не называл гребчиху Анну Пракатень «секс-девушкой», я просто сказал, что она красивая. Мне задали вопрос про Пракатень — она, безусловно, красивая и симпатичная. «Девушка с веслом» — это здорово и хорошо, поэтому Анна Пракатень симпатичная. Может ли быть секс-символом, спросили? — конечно, да, и, я думаю, вряд ли кто-то с этим поспорит.

Что касается Вики Сливко, на тот момент, а это было довольно давно, мне показалось, что Вика на фоне ухода , которая была признанным секс-символом мирового биатлона, как раз потенциально может стать таким же символом из России.

Вике это не очень понравилось, может быть, в силу скромности, может быть, в силу еще каких-то моментов, мы все это быстро свернули, и я извинился. Я ей сказал: «Вик, окей, тогда по-прежнему мы будем фанатеть в этом смысле от Магдалены Нойнер». Но я же патриот, мне хочется, чтобы наши женщины были самыми лучшими.

Тот, кто больше уделяет внимания девушкам, — это не сексист. Я просто люблю женщин. И еще я горжусь женской аудиторией, женщина лучше, чем мужчина, женщина вообще друг человека.

Но сейчас, когда ты говоришь такие фразы, ты должен обращать внимание на то, что не все слушали Райкина, не все смотрели даже и «Кавказскую пленницу», поэтому, если ты процитируешь слова Этуша в роли товарища Саахова, который ссылался на Райкина, ты все равно можешь попасть в лапы к феминисткам, которые скажут: «Чертов сексист!» — и все такое прочее. Поэтому нет, я просто фанат женщин, я, милые дамы, всегда у ваших ног», – рассказал Губерниев.

Душевное интервью Вики Сливко: про войну с фанатами, детство в деревне и секс-подколы от Губерниева