Дмитрий Васильев: «Касперович приступил к исполнению обязанностей главного тренера сборной Санкт-Петербурга. У него скорее менеджерская функция»

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион сообщил, что Александр Касперович приступил к работе в качестве тренера местных биатлонистов.

приступил к исполнению обязанностей главного тренера сборной Санкт-Петербурга. Он занял соответствующую штатную должность, зачислен в структуру городского Спорткомитета.

Никаких временных рамок при договоренности с ним мы не очерчивали. Касперович будет выполнять свои обязанности так долго, пока это будет всех устраивать.

Совмещение (с работой с – Sports.ru) возможно, я никогда этому не препятствовал. Если человек эффективно выполняет свои прямые обязанности, зачем лишать его совместительства? Он может работать не только с Логиновым, пусть будет устроен еще хоть в десяти местах.

В Петербурге Касперович займется руководством всеми городскими командами, будет решать организационные и методические вопросы. Это, скорее, менеджерская функция, а не тренерская. Поэтому требовать, чтобы Касперович присутствовал на всех сборах, федерация не намерена», – сказал Васильев.