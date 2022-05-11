Александр Касперович: «Через пару дней собираюсь в Сочи, там будем с Башкировым и Логиновым обсуждать тренировочный план на ближайший год»

Бывший тренер сборной России по биатлону рассказал о предложении от вице-президента СБР Алексея Нуждова и продолжении работы с Александром Логиновым.

– 30 апреля у меня закончился контракт с болгарской федерацией, и теперь я, если можно так сказать, нахожусь в активном поиске. Рассматриваю различные предложения. Решение приму уже в самое ближайшее время.

– Это предложения из России?

– Да, конечно, только из России. Но более конкретно я говорить пока не готов. Это связано с выборами президента федерации, многое будет зависеть от их исхода. Зачем бежать впереди паровоза?

Мне поступило предложение от одного из кандидатов, я его рассмотрел. Есть еще предложение из сборной Санкт-Петербурга, им я в любом случае буду помогать. Это мой родной город, здесь работают тренеры, которых я привел, я их стопроцентно не оставлю без поддержки...

– Так как кандидат на выборах всего один, не считая действующего президента , и это Алексей Нуждов – нетрудно догадаться, что предложение у вас от него?

– Да.

– Майгуров уже назначил четырех тренеров, которые будут работать с группами. Вы готовы будете в случае чего сотрудничать с этими специалистами?

– Честно говоря, мне все это кажется в корне неправильным. Гораздо логичнее было бы сначала провести выборы президента федерации, а потом уже руководитель назначил бы тренеров. Но что есть – то есть, что поделать.

– Вы продолжаете работу как личный наставник ? Как у него дела?

– Конечно. Мы с Сашей столько лет работали, неужели сейчас что-то изменится? Буквально через пару дней собираюсь в Сочи, там мы будем с Сергеем Башкировым и Сашей обсуждать тренировочный план на ближайший год.

Вопросов много, нужно, например, детально разобраться со стрельбой, которая порой подводила в прошлом сезоне. Хочется понять, в чем причина ошибок, – сказал Касперович.