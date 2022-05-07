Дмитрий Васильев: «Касперович – официально тренер сборной Санкт-Петербурга. Он активно включился в процесс, приносит большую пользу»

Двукратный олимпийский чемпион сообщил, что Александр Касперович официально назначен тренером сборной Санкт-Петербурга.

Ранее специалист тренировал команды России и Болгарии.

– Александр Владимирович Касперович работает в федерации Санкт-Петербурга по биатлону, он помогает формировать сборную Санкт-Петербурга. Активно включился в процесс, у него колоссальный опыт, он знает всех тренеров и спортсменов. В этом смысле Александр Владимирович приносит большую пользу Санкт-Петербургу.

У нас очень хорошие условия, город тратит значительные ресурсы на подготовку биатлонистов, и результат не заставляет себя ждать.

И Максим Цветков проявил себя с наилучшей стороны, и вообще сейчас 5-6 наших спортсменов являются членами юниорской сборной России. Также у нас Василий Томшин в национальной команде.

У нас хороший коллектив, есть с кем работать, и ресурсная база создана очень хорошая.

– В какой должности Касперович работает в вашей федерации?

– Он официально тренер сборной Санкт-Петербурга.

– Не главный тренер?

– О главном тренере мы не ведем речь, потому что у нас должно пройти общее собрание федерации. После этого решим, кто какую должность будет занимать, — сказал Васильев.

Александр Касперович: «Если бы Майгуров видел во мне главного тренера сборной – давно бы уже поговорил. Не собираюсь ждать, что меня позовут работать»