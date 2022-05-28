Истомин о переходе Халили и Серохвостова: «Понимал, что это не очень хорошо будет выглядеть со стороны. Я никого не приглашал, парни попросились»

Теги сборная России Виктор Майгуров Юрий Каминский Карим Халили Даниил Серохвостов Артем Истомин Биатлон

Тренер Артем Истомин высказался о переходе Даниила Серохвостова и Карима Халили в его тренировочную группу. 

Ранее Серохвостов и Халили тренировались у Юрия Каминского.

«Я понимал, что, скорее всего, это все будет не очень хорошо выглядеть со стороны. Потому что со стороны это выглядит так, как будто я их пригласил.

На самом деле я никого не приглашал. Как видите, у нас группа – 10 человек.

Парни попросились, я сказал, что вам это нужно обсуждать с Юрием Михайловичем (Каминским) и Виктором Викторовичем Майгуровым», – сказал Истомин.

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