Сорин о переходе Халили в группу Истомина: «В этих изменениях нет ничего плохого. Направление Каминского будет продолжено»

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Тренер российских лыжников Егор Сорин прокомментировал переход биатлониста Карима Халили в группу Артема Истомина

Сорин работает с Халили в качестве личного тренера.  

– Как Карим оказался в группе Артема Истомина?

– Наверное, этот вопрос лучше задать руководству СБР, какие у них были переговоры. Но когда я узнал о такой возможности, то, как личный тренер, не был против. Я хорошо знаком с методами работы Артема Евгеньевича. Самое главное, они работали в команде с Юрием Михайловичем Каминским.

Мы общались с Артемом. Он сказал, что в будущем будет продолжать плотно сотрудничать с Каминским. Но сейчас уже самостоятельно. Я его понимаю. Молодому специалисту хочется поработать самому. У Карима хороший контакт с Истоминым. Поэтому ничего плохого в этом не вижу.

– Ничего плохого, что группа в основном женская?

– В этом плане ничего страшного. Главное, что их двое парней. Друг друга будут подхлестывать. А то, что она смешанная – это может быть большим плюсом. Тренерам легче работать: 8 девочек и двое парней.

Изначально я против, что группа 10 человек. Я бы, как личный тренер, хотел бы, чтобы группа была 8 человек: 6 девочек и 2 мужчин. Тогда работа будет хорошо складываться в плане организации.

Все-таки 10 человек – много для двух тренеров. Не знаю. Сейчас начнут работать и будут справляться, тогда, может, будут изменения. То, что группа смешанная, повторюсь, ничего плохого.

Лыжники тоже работают смешанными группами. Даже легче уследить за спортсменами, когда они разного пола. И психологическая обстановка лучше в команде.

– Халили не подошла работа с Юрием Каминским?

– Я считаю, что методическое направление Каминского подошло Кариму, и результаты это доказывают. Были небольшие упущения в стрелковой подготовке, но ходом Карим еще спрогрессировал. Общаясь с Артемом Истоминым, я понял, что это направление будет продолжено.

Может, какие-то индивидуальные вещи будут добавлены. Юрий Михайлович – такой тренер, который должен направлять команду методически. То, что такое ответвление произошло, ничего страшного нет. Результаты Карима – это как заслуга Юрия Михайловича, так и Артема Евгеньевича.

Я считаю, что в этих изменениях нет ничего плохого. Учитывая, что сезон будет не такой, как обычно. И все-таки это первый год олимпийского цикла, – сказал Сорин.

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