Антон Шипулин: «Нужно не надеяться, что наши спортсмены будут выступать в следующем международном сезоне, а развивать наши турниры. Из-за этого мы станем сильнее»

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин поделился мнением об отстранении россян от международных стартов.

«В любом случае наши спортсмены будут готовиться и выступать дальше. Пока такая ситуация, нужно не надеяться на то, что они будут выступать в следующем международном сезоне, а развивать наши локальные турниры, наш спорт. Из-за этого мы станем сильнее.

Конечно, хотелось бы видеть на международной арене, но тут нельзя предсказать, что будет дальше. Мы здесь только в роли наблюдателей. Но мы можем развивать спорт внутри нашей страны», – сказал Шипулин.