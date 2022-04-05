Антон Шипулин: «Нужно не надеяться, что наши спортсмены будут выступать в следующем международном сезоне, а развивать наши турниры. Из-за этого мы станем сильнее»

Теги сборная России Антон Шипулин Биатлон

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин поделился мнением об отстранении россян от международных стартов.

«В любом случае наши спортсмены будут готовиться и выступать дальше. Пока такая ситуация, нужно не надеяться на то, что они будут выступать в следующем международном сезоне, а развивать наши локальные турниры, наш спорт. Из-за этого мы станем сильнее.

Конечно, хотелось бы видеть на международной арене, но тут нельзя предсказать, что будет дальше. Мы здесь только в роли наблюдателей. Но мы можем развивать спорт внутри нашей страны», – сказал Шипулин.

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