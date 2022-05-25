Глава Федерации биатлона Татарстана: «Поступают звонки из Минспорта с призывами голосовать за Майгурова с намеками, что в противном случае регионы лишатся финансирования»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Министерство спорта России деньги Ильдар Нугманов Биатлон

Глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов рассказал о давлении на региональные федерации в преддверии выборов президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Меня глубоко возмутили факты давления на региональные федерации, которые действующий президент пытается осуществлять с помощью административного ресурса.

Буквально сегодня говорил с представителями нескольких регионов. Начали поступать из Министерства спорта России телефонные звонки региональным министерствам с призывами голосовать за Виктора Майгурова, намекая на то, что в противном случае регионы могут лишиться бюджетного финансирования. Руководители местных министерств соответственно требуют от региональных руководителей федераций по биатлону отдать свои голоса за Майгурова.

Это, я считаю, грубейшее нарушение законов РФ. Я понимаю тревогу руководителей региональных федераций, потому что сам через это проходил.

Вместе с тем я призываю Виктора Викторовича решительно отмежеваться от порочащей президента СБР информации и сделать об этом официальное заявление. Призываю также всех членов биатлонной семьи незамедлительно сообщать о любых попытках давления на них и на глав их региональных федераций!» – сказал Нугманов.

23 июня в Москве пройдет отчетно-выборная конференция СБР. В выборах президента примут участие действующий глава организации Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

Как будет жить наш биатлон? 26-летний шеф сборной, Кубок Содружества с белорусами и возможный переворот уже в июне

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные