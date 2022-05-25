«Нам не поступали звонки из Минспорта, никакого давления не оказывают». Тренер сборной Югры о словах главы Федерации биатлона Татарстана

Главный тренер сборной Югры Евгений Редькин заявил, что на региональную федерацию не оказывают давления перед выборами президента СБР.

Ранее глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов сообщил, что от Министерства спорта поступают звонки с призывом голосовать за Виктора Майгурова. Его соперником на выборах станет Алексей Нуждов.

«Нам не поступали звонки из Минспорта, никакого давления не оказывают», – сказал Редькин.

Глава Федерации биатлона Татарстана: «Поступают звонки из Минспорта с призывами голосовать за Майгурова с намеками, что в противном случае регионы лишатся финансирования»