Васильев о выборах главы СБР: «Никакого давления на Федерацию биатлона Санкт-Петербурга не осуществляется. И даже намеков не было никогда»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал информацию о давлении на региональные федерации в преддверии выборов президента СБР.

Ранее глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов сообщил, что от Министерства спорта поступают звонки с призывом голосовать за Виктора Майгурова. Его соперником на выборах станет Алексей Нуждов.

Васильев в свою очередь возглавляет Федерацию биатлона Санкт-Петербурга.

«Никакого давления на Федерацию биатлона Санкт-Петербурга не осуществляется. Это очевидный факт. И даже намеков таких не было никогда. Ну кто лучше знает, за кого нам голосовать, чем мы? Это просто нереально, даже представить себе не могу, чтобы нам кто-то советовал, за кого голосовать.

Возможно, какие-то и существуют перегибы, не без этого, это было абсолютно во все времена, но я считаю, что каждый уважающий себя человек и руководитель региональной федерации вправе сам делать выбор и принимать решение», – сказал Васильев.

Глава Федерации биатлона Татарстана: «Поступают звонки из Минспорта с призывами голосовать за Майгурова с намеками, что в противном случае регионы лишатся финансирования»