Нугманов о работе Майгурова на посту президента СБР: «В интервью конкретных моментов он касается неохотно, говоря: вы мою работу видите, а больше мне доказывать нечего»

Глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов поделился мнением о работе на посту президента Союза биатлонистов России (СБР).

«В своих интервью действующий президент конкретных моментов касается неохотно, говоря примерно так: вы мою работу видите, а больше мне доказывать нечего и незачем. Лично мне такие слова кажутся неискренними и далекими от истинного положения дел.

Посмотрите хотя бы на официальный сайт СБР или соцсети Союза – там сейчас практически все публикации об успешности и «всенародной» поддержке президента . Все это несколько смахивает на кампанейщину.

Вот, скажем, заявление о союзе с . Я лично уважаю и поддерживаю проекты Анны Ивановны… Почему Виктору Викторовичу понадобилось заявить о поддержке и союзе ровно за месяц до выборов? Два года до этого он не поддерживал Богалий? Если оглянуться назад, то есть основания подумать, что так оно и есть – потому что в 2020-м при избрании Майгурова президентом Богалий выдвигала свою кандидатуру в Правление СБР, но поддержки новоизбранного президента не нашла.

Более того, избрание членов Правления прошло настолько формально и быстро, что можно было подумать, что делегаты внеочередной Конференции попросту отдали формирование одного из ключевых органов управления на откуп новому руководителю», – сказал Нугманов.

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