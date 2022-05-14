Эмильен Клод о попадании в основу сборной Франции: «Мне обязательно нужно завоевать свое место на Кубке мира и выступать там не будучи шестым по счету в команде»

Французский биатлонист Эмильен Клод рассказал о своих целях на Кубке мира.

Ранее 22-летний спортсмен вошел в основной состав сборной Франции для подготовки к новому сезону.

«Это большое облегчение, потому что я уже был на подходе два-три сезона. В прошлом году я разочаровался, когда меня не взяли в тренировочную группу, и провел сезон на Кубке IBU. Но в самом конце сезона я все же вернулся на Кубок мира (Клод выступил на этапе в Норвегии, став 27-м в спринте и 20-м в пасьюте – Sports.ru).

С уходом Симона Дестье я надеялся, что стану частью основной команды, но, пока вашего имени нет в списках, вы не можете быть уверены. Отлично, что теперь это объявлено официально! Надеюсь, это были мои последние тренировки в группе B, где я провел пять лет. Надеюсь, я уже прошел через это. И теперь начинается новое приключение.

Работа плечом к плечу с Кентеном Фийоном-Майе и Эмильеном Жакленом на протяжении всего лета принесет результаты. Я часто наблюдал за этими парнями, но быть в одной группе с ними – это совсем другое.

Мне обязательно нужно завоевать свое место на Кубке мира и выступать там не будучи шестым по счету в команде (ранее в основной состав Франции вошли шесть биатлонистов – Sports.ru). Я действительно хочу проявить себя в гонках, где мне уже удавалось набирать очки. Я начинаю прогрессировать, и мне есть что показать», – сказал Клод.

Фийон-Майе, Жаклен, Гигонна, Брезаз-Буше, Симон, сестры Шевалье вошли в состав сборной Франции на подготовку к сезону-2022/23