Фийон-Майе, Жаклен, Гигонна, Брезаз-Буше, Симон, сестры Шевалье вошли в состав сборной Франции на подготовку к сезону-2022/23

Стал известен состав сборной Франции по биатлону для подготовки к сезону-2022/23.

Сборная Франции

Мужчины

Команда А: Фабьен Клод, , Антонин Гигонна, , Эмильен Клод, Эрик Перро.

Команда B: Реми Брутье, Поль Фонтейн, Тео Гиро Пойо, Жак Жеффери, Валентин Лежен, Дамьен Леве, Оскар Ломбардо, Себастьян Маон.

Женщины

Команда А: , Хло Шевалье, , , Пола Боте, Лу Жанмонно Лоран, Каролин Коломбо.

Команда B: Камиль Бене, Хло Бене, Фани Бертран, Софи Шово, Камиль Куп, Жилонн Гигонна, Корали Ланжель, Осеан Мишелон, Жанна Ришар.