Фийон-Майе, Жаклен, Гигонна, Брезаз-Буше, Симон, сестры Шевалье вошли в состав сборной Франции на подготовку к сезону-2022/23

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Стал известен состав сборной Франции по биатлону для подготовки к сезону-2022/23. 

Сборная Франции

Мужчины

Команда А: Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Антонин Гигонна, Эмильен Жаклен, Эмильен Клод, Эрик Перро.

Команда B: Реми Брутье, Поль Фонтейн, Тео Гиро Пойо, Жак Жеффери, Валентин Лежен, Дамьен Леве, Оскар Ломбардо, Себастьян Маон.

Женщины

Команда А: Жюстин Брезаз-Буше, Хло Шевалье, Анаис Шевалье-БушеЖюлия Симон, Пола Боте, Лу Жанмонно Лоран, Каролин Коломбо.

Команда B: Камиль Бене, Хло Бене, Фани Бертран, Софи Шово, Камиль Куп, Жилонн Гигонна, Корали Ланжель, Осеан Мишелон, Жанна Ришар.

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