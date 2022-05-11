Фийон-Майе, Жаклен, Гигонна, Брезаз-Буше, Симон, сестры Шевалье вошли в состав сборной Франции на подготовку к сезону-2022/23

Стал известен состав сборной Франции по биатлону для подготовки к сезону-2022/23.
Сборная Франции
Мужчины
Команда А: Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Антонин Гигонна, Эмильен Жаклен, Эмильен Клод, Эрик Перро.
Команда B: Реми Брутье, Поль Фонтейн, Тео Гиро Пойо, Жак Жеффери, Валентин Лежен, Дамьен Леве, Оскар Ломбардо, Себастьян Маон.
Женщины
Команда А: Жюстин Брезаз-Буше, Хло Шевалье, Анаис Шевалье-Буше, Жюлия Симон, Пола Боте, Лу Жанмонно Лоран, Каролин Коломбо.
Команда B: Камиль Бене, Хло Бене, Фани Бертран, Софи Шово, Камиль Куп, Жилонн Гигонна, Корали Ланжель, Осеан Мишелон, Жанна Ришар.