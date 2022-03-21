Кентен Фийон-Майе: «Большой хрустальный глобус – это самый сложный трофей в моей карьере»

Двукратный олимпийский чемпион поделился эмоциями от победы в общем зачете Кубка мира в сезоне-2021/22.

«Последний масс-старт сезона был очень тяжелым. Все устали морально и физически, и я один из тех, кто поплатился за это. Немного грустно упустить малый хрустальный глобус из-за нехватки двух очков.

Я очень счастлив, что заканчиваю этот сезон с большим глобусом и двумя малыми в спринте и преследовании, потому что все это потребовало от меня огромных вложений. Каждый день, начиная с мая прошлого года, я боролся.

Большой хрустальный глобус – это определенно самый сложный трофей в моей карьере, и сегодня я держу его в руках.

После Олимпиады было сложно не расслабиться, но я держался и прилагал все усилия, чтобы быть готовым на 100% в каждый момент. Я контролировал работу смазчиков и благодарю их за помощь, а также благодарю медицинский персонал, мою семью и всех людей, которые сопровождали меня на этом пути.

Невероятно здорово закончить сезон с Большим хрустальным глобусом в руках, потому что это то, о чем я мечтал, еще когда был ребенком», – сказал Фийон-Майе.

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