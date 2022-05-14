Министерство юстиции отказало в регистрации новой редакции устава СБР. Выборы главы СБР пройдут по прежнему регламенту

Министерство юстиции России отказало в регистрации новой редакции устава Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщил глава СБР Виктор Майгуров.

– Действительно, мы получили отказ Министерства юстиции в регистрации новой редакции устава СБР. Таким образом, у нас продолжает действовать устав, принятый в 2018 году, и июньская отчетно-выборная конференция СБР пройдет в соответствии с ним.

При этом работа над новой версией устава продолжается, и все делегаты Конференции будут ознакомлены с этой версией заранее.

Факт отказа – это рабочий момент. Как говорят в Минюсте, ни один устав не принимается с первого раза. Многие, кто так или иначе занимался регистрацией документов, думаю, сталкивались с такой ситуацией, так что неожиданностью она для нас не стала. Продолжаем двигаться в этом направлении.

– Каков характер замечаний, которые обозначены Минюстом?

– В большей степени это технические замечания и уточнение формулировок.

Есть одно принципиальное несогласие надзорного органа по поводу того, что право голоса у нас имеют только аккредитованные организации, хотя это положение было инициировано и поддержано всеми делегатами конференции, которая состоялась в Тюмени в конце марта этого года. Этот момент мы обсудим еще раз на отчетно-выборной конференции.

С другой стороны, мы не получили никаких замечаний по такому принципиальному моменту, как создание Исполкома СБР с одновременным упразднением Совета СБР и Правления СБР – это указывает на правильность решения по этому вопросу.

– Достаточно ли времени для подготовки новой версии Устава к моменту начала отчетно-выборной конференции? (23 июня – Sports.ru)

– Вполне. Все технические правки наши юристы уже внесли, дополнительно проводим консультации со специалистами Минюста, чтобы совершенно все положения привести в соответствие с правовыми нормами.

– Можете напомнить для любителей биатлона историю вопроса – когда возникла тема изменений Устава СБР?

– Это было решение отчетно-выборной конференции СБР в мае 2018 года, на которой произошла передача президентской власти от Александра Кравцова к Владимиру Драчеву.

Еще тогда делегаты конференции – высшего органа СБР – пришли к выводу, что устав организации устарел, требует внесения изменений и постановили создать специальную комиссию для разработки этих изменений.

Какая работа велась по этому вопросу при Владимире Драчеве, лучше спросить у него, а когда на пост президента СБР был избран я, мы такую комиссию учредили, подготовили правки и вынесли их на суд Конференции СБР, которая месяц назад состоялась в Тюмени во время чемпионата России.

Делегаты конференции проголосовали за версию Устава с этими правками, после чего мы направили новый устав в Минюст для регистрации, – сказал Майгуров.