«Да они болваны отмороженные. Самое большое количество даунов – в Норвегии». Тихонов раскритиковал Кристиансена за слова о Степановой

Теги Александр Тихонов сборная Норвегии лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Ветле Шостад Кристиансен Вероника Степанова контент Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал норвежца Ветле Шостада Кристиансена, который назвал шокирующей речь лыжницы Вероники Степановой в Кремле.

«Да они болваны отмороженные. Самое большое количество даунов – в Норвегии. Это люди, которые, имея самый большой фонд развития будущих поколений, имея сто миллионов на счету, будут жрать черствый хлеб. 

Это норвежцы. Любой норвежец. Я их органически терпеть не могу», – сказал Тихонов.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле

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