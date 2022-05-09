«Да они болваны отмороженные. Самое большое количество даунов – в Норвегии». Тихонов раскритиковал Кристиансена за слова о Степановой

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал норвежца Ветле Шостада Кристиансена, который назвал шокирующей речь лыжницы Вероники Степановой в Кремле.

«Да они болваны отмороженные. Самое большое количество даунов – в Норвегии. Это люди, которые, имея самый большой фонд развития будущих поколений, имея сто миллионов на счету, будут жрать черствый хлеб.

Это норвежцы. Любой норвежец. Я их органически терпеть не могу», – сказал Тихонов.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле