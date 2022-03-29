Мазе о подготовке норвежцев к следующему сезону: «С вероятностью 95% в элитную группу войдут 6 биатлонистов, которые были на Олимпиаде»

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Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе рассказал о составе команды для подготовки к следующему сезону.

«С вероятностью 95% в элитную группу войдут шесть биатлонистов, которые были на Олимпиаде. Не вижу, при каких вариантах мы можем не взять их, особенно с учетом результатов молодежи в конце сезона (Мазе имеет в виду Сиверта Гутторма Баккена и Филипа Андерсена – Sports.ru)», – сообщил тренер.

Баккен и Андерсен, а также Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Тарьей и Йоханнес Бо входили в заявку мужской сборной Норвегии на Олимпиаду.

Как сообщает Nordicmag, в числе кандидатов в резервную команду сейчас числятся Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Дале, Александр Андерсен, Сверре Дален Аспенес, Мартин Улдал, Ветле Паульсен, Вебьорн Сорум и Мартин Невланн.

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