«Кристина бы и в лыжах многих, я думаю, уделала бы. Вяльбе там начала выделываться». Анфиса Резцова о недопуске дочери к лыжному чемпионату России

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о недопуске своей дочери Кристины к лыжному чемпионату России, а также оценила ее выступление в прошедшем биатлонном сезоне.

– Анфиса Анатольевна, Кристина накануне поставила жирную точку, победила в масс-старте на чемпионате России и вообще завершила сезон в рейтинге Союза биатлонистов России с большим отрывом. Какую оценку за этот год?

– По какой шкале?

– Давайте как в школе.

– Пять.

– Без плюса?

– Да, все-таки до олимпийского золота немного не дотянулась. Но она умница, весь сезон провела на высоком уровне и хотелось, чтобы еще прибавила. У меня проблемы со стрельбой были на стойке, а у Кристюши на лежке в основном. Ну а так, ходом я ручаюсь и дальше, что она будет лучшая.

– Тут Елена Вяльбе в одном из интервью говорила, что Кристина хотела участвовать даже в чемпионате России по лыжным гонкам, но ее не допустили, поскольку она приписана совсем к другому виду спорта. Кристина хотела повторить путь мамы, которая побеждала и в лыжах и биатлоне?

– Она бы и в лыжах многих, я думаю, уделала бы. Ход у нее просто вышка. Вяльбе там начала… выделываться, – сказала Анфиса Резцова.

Вяльбе о недопуске Кристины Резцовой на ЧР по лыжам: «Для этого нужно все делать заранее. Активируйте RUS-код, это стоит копейки»