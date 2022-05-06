Виктор Майгуров: «Со стороны Истомина высказано предложение привлечь к работе Норицына. Думаю, это разумно, чтобы в паре с ним работал опытный тренер»

Глава Союза биатлонистов России ( ) рассказал о тренерском штабе российской сборной.

Ранее правление СБР утвердило тренеров-руководителей групп. Юрий Каминский и Сергей Башкиров возглавят группы в мужской сборной, Михаил Шашилов и Артем Истомин – в женской. Таким образом, групп будет 4.

«Со стороны высказано предложение привлечь к работе . Я придерживаюсь позиции, что не я или Правление навязываем кому-то тех или иных специалистов, а руководители групп предлагают кандидатуры. Если кандидатура соответствует критериям Минспорта, то мы соглашаемся с предложением.

Норицын гражданин России, живет в России. Проблем с участием в тренировочных мероприятиях быть не должно. Думаю, это разумно, чтобы в паре с Истоминым работал опытный тренер, у которого уже есть опыт работы не только в России, но и за рубежом.

Думаю, всем понятно, что , скорее всего, продолжит работу с , Сергей Башкиров – с Павлом Максимовым.

Кто будет специалистами у ? Он будет проводить не то что тестирования, но приглашать на первые один-два сбора, в первую очередь, специалистов по стрельбе. Этот аспект очень важный, учитывая то, что в группе Шашилова будет лыжница (речь о Наталье Мекрюковой – Sports.ru)», – сказал Майгуров.

Каминский и Башкиров возглавят группы в мужской сборной России по биатлону, Шашилов и Истомин – в женской