Дмитрий Губерниев: «Шашилов вполне может работать как тренер одной из групп. Но со всей сборной – нет»

Комментатор «Матч ТВ» поделился мнением о том, что тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов продолжит работу в команде.

«Порочная практика, с которой надо заканчивать. Я говорю о том, что сначала надо выбрать президента СБР и только потом назначать тренеров. Не могу понять, почему на эту ситуацию спокойно смотрят в спорта и ОКР.

Если будет Нуждов, все будет по-другому. Если будет Майгуров, тоже все будет по-другому. Я тоже могу взять и выставить свою кандидатуру, потому что я самый популярный биатлонист в стране. За меня все проголосуют.

Шашилов, как тренер одной из групп, вполне может работать. Но со всей сборной – нет. Но в сборной есть целый ряд спортсменок, которые не готовы с ним работать.

Должны быть сформированы несколько групп помимо группы Шашилова. Это условно группы , . Фамилии можно подставлять, но с большой долей вероятности эти тренеры могут вернуться в сборную.

Мне много раз говорили люди из команды Майгурова, что Шашилова назначили не они, а команда Драчева. Это не здоровая ситуация. На словах мы за российский спорт, а на деле мы ходим по граблям.

Шашилов встречался с Минспортом и Майгуровым? Хорошо, пусть сначала останется Майгуров, а потом примем решение. А как же демократичные выборы? Если сейчас я заручусь поддержкой ого-го кого, возьму и выиграю.

Не нормально, когда в апреле выбирают тренеров, а в конце июня президента . Если Майгуров заручился поддержкой Минспорта, это хорошо, но голосовать будут все равно регионы. При этом против Майгурова вообще ничего не имею», – сказал Губерниев.