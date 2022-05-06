Ульсбю-Ройселанн о тренировках с немками: «Если это впишется в мою программу, то препятствий нет – хоть я и стала старой и капризной спортсменкой»

Трехкратная олимпийская чемпионка рассказала о готовности тренироваться с немецкими биатлонистками.

Муж спортсменки Сверре Ройселанн стал тренером женской сборной Германии. Марте может приезжать к нему на сборы немецкой команды в Рупольдинге.

«Мы еще не решили, буду ли я участвовать в каких-либо тренировках, но если это впишется в мою программу, то препятствий нет – хоть я и стала старой и капризной спортсменкой, ха-ха.

Провести несколько тренировочных сессий с немками было бы просто здорово. Немецкие девушки очень милые.

В Рупольдинге главной целью будет быть с мужем. Мне нужно немного видеться с ним в течение года. Надеюсь, Сверре мне немного поможет», – сказала Ульсбю-Ройселанн.

«Если она захочет, то может тренироваться с нами. Ее будут тепло приветствовать.

У нее есть некоторые проблемы с травмой бедра, которые ведут к тому, что она не может участвовать во всем. Тогда, возможно, поездка в другое место поможет получить новую мотивацию.

Но Марте должна делать то, что лучше для нее, будь то Рупольдинг, тренировки дома в Лиллехаммере или в коттедже в Сирдале. Она знает, что должна делать», – отметил Сверре Ройселанн.