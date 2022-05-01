Оберэггер о возможном продолжении карьеры Ульсбю-Ройселанн: «Не будем оказывать на нее давление. Нужно уважать жизненный выбор людей»

Тренер норвежских биатлонисток по стрельбе Патрик Оберэггер ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры трехкратной олимпийской чемпионки Марте Ульсбю-Ройселанн.

– В понедельник вы встретитесь с , которая все еще находится в раздумьях относительно будущего. Чего вы ожидаете?

– Это встреча для того, чтобы понять, что возможно, а что нет. Она оказалась в новой ситуации, так как ее муж будет тренером сборной Германии. Необходимо будет найти правильный баланс, потому что здесь речь идет не только о тренировках, но и о личной жизни.

Нам нужно понять, как мы можем наилучшим образом справиться с ситуацией. Пока же бесполезно рассуждать об этом в СМИ, так как можно только строить догадки. Посмотрим. Будем надеяться, что придем к соглашению.

– Как Сверре поведет себя на этой встрече? Будет ли он пытаться убедить ее продолжать тренироваться с вами?

– Мы не будем оказывать на нее никакого давления. Очевидно, что как команда мы должны найти решение, которое позволит каждому работать в полную силу для достижения результатов, к которым мы стремимся. Поэтому мы постараемся наладить хороший диалог и найти консенсус.

Однако давайте помнить, что мы всегда должны исходить из правильной предпосылки: нужно уважать жизненный выбор людей. Биатлон – прекрасный вид спорта, это наша работа, но это еще не все, – сказал Оберэггер.