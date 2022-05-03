Марте Ульсбю-Ройселанн: «У мужа будет домашний чемпионат мира в Германии, поэтому я хочу выступить там и составить конкуренцию»

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Марте Ульсбю-Ройселанн объяснила свое решение продолжить спортивную карьеру.

«У меня все еще есть мотивация. Я многое хочу сделать, а то, что Сверре (муж спортсменки – Sports.ru) возглавил сборную Германии, стало дополнительной мотивацией.

Он поддерживал меня больше всех и пожертвовал ради меня своей жизнью. У него будет домашний чемпионат мира в Германии, поэтому я хочу выступить там и составить конкуренцию.

Я думаю, мы сможем найти хорошее решение для обеих сторон. Я хочу быть частью сборной, и в то же время я могу навещать Сверре и быть с ним чем-то большим, чем подругой по переписке.

В первую очередь я нацеливаюсь на чемпионат мира в Оберхофе, а потом буду отталкиваться от него. Я начинаю «стареть», так что теперь буду двигаться год за годом», – сказала Ульсбю-Ройселанн.

«Зажжем на чемпионате мира в Оберхофе️️». Марте Ульсбю-Ройселанн продолжит карьеру