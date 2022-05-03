«Зажжем на чемпионате мира в Оберхофе️️». Марте Ульсбю-Ройселанн продолжит карьеру

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн продолжит спортивную карьеру.
«Мой муж уезжает в Германию => Тогда у меня, пожалуй, нет выбора => Мы зажжем на чемпионате мира в Оберхофе️️», – написала Ульсбю-Ройселанн.
Муж спортсменки Сверре Ройселанн стал тренером женской сборной Германии по биатлону.
Ульсбю-Ройселанн в прошедшем сезоне завоевала три золота на Олимпиаде-2022 в Пекине и выиграла общий зачет Кубка мира.
Ульсбю-Ройселанн – королева биатлона (3 золотые в Пекине). Вот история ее чудо-преображения к 30 годам