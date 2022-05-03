Валерий Польховский: «На сегодня должность главного тренера не нужна. Не вижу человека, который мог бы объединить все команды и весь тренерский корпус»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону прокомментировал информацию о том, что в сборной России вновь может появиться должность главного тренера.

«Мое мнение, что на сегодняшний момент такая должность не нужна, потому что, откровенно говоря, не вижу человека, который мог бы объединить все команды и весь тренерский корпус.

Задача руководства — подготовить и вырастить такого человека для этой должности. Чтобы этот человек разделял мнение биатлонистов России, чтобы этот человек пользовался авторитетом у большинства тренеров. Не только тех, кто в тренерском совете, а всех тренеров России.

Считаю, что главный тренер должен уметь мыслить масштабно, а не местечково», — сказал Польховский.

В сборной России по биатлону появится должность главного тренера. Им может стать Каминский или Касперович (Metaratings)