Каминский о том, может ли он стать главным тренером сборной: «Бессмысленно обсуждать, пока не определились руководители»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону ответил на вопрос, может ли он стать главным тренером российской команды.

«Бессмысленно даже обсуждать, пока не определились руководители. Они должны решать», – сказал Каминский.

Ранее Metaratings.ru сообщил, что в сборной России вне зависимости от исхода выборов президента Союза биатлонистов России (СБР) снова появится должность главного тренера. Каминский называется среди кандидатов.

Отчетно-выборная конференция СБР предварительно назначена на 23 июня.

В сборной России по биатлону появится должность главного тренера. Им может стать Каминский или Касперович (Metaratings)