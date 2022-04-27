Дмитрий Ярошенко: «Я считаю, что Логинов должен тренироваться с Латыповым и создавать ему конкуренцию на скоростных тренировках»

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко считает, что биатлонисты Александр Логинов и Эдуард Латыпов должны тренироваться вместе.

На данный момент Логинов тренируется в группе Сергея Башкирова, Латыпов – у Юрия Каминского.

– В тренерском штабе мужской сборной вы ждете сюрпризов?

– Вопросов там у меня не возникает. Я понимаю, что есть Логинов и еще несколько спортсменов, которые хотят тренироваться с Сергеем Башкировым. Раз эта работа приносит результаты, то она имеет право на жизнь, но при этом спортсмены должны тренироваться с коллегами своего уровня.

Не знаю, будет ли в этой группе дальнейшее развитие и прогресс в результате. Я считаю, что Александр Логинов должен тренироваться с Эдуардом Латыповым и создавать ему конкуренцию на скоростных тренировках. Должен быть раздражитель и информация о состоянии своих соперников.

– В группе Каминского конкуренция есть?

– Я даже за нее не переживаю. Там есть очень быстрые парни, которые готовы составить конкуренцию Латыпову, в том числе и в стрельбе. Поэтому я считаю, что спортсмены должны прогрессировать именно в этой группе, а не на самоподготовке, – заявил Ярошенко.