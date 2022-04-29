Латыпов о том, что призеры Пекина-2022 получили денежные выплаты вместо автомобилей: «Мы не расстроились. Деньги уже выплатили»

Трехкратный бронзовый призер Олимпиады-2022 по биатлону рассказал, как воспринял замену автомобилей на денежные компенсации в качестве подарка призерам Игр.

– В этом году олимпийцам не дарили машины, а заменили их денежными сертификатами. Как вы восприняли это?

– Да нормально. Сейчас ситуация другая, но мы не расстроились. Ничего страшного нет. Деньги уже выплатили, вопрос закрыт, – сказал Латыпов.

– Не устали от постоянных встреч и чествований после Олимпиады?

– Конечно, есть усталость небольшая, все в кратчайшие сроки проводится. Но в этом есть и польза, устраивают праздник спортсменам. В этом больше плюсов, чем минусов.

– Какие планы сейчас? Домой?

– Пока да. Заканчиваются главные встречи в Москве, после которых будет небольшой отдых дома.

– Есть понимание, когда начнется подготовительный сезон?

– Он уже идет, я тренируюсь.

– Есть понимание по тренерскому штабу женской сборной. В мужской наверняка не будет изменений. Вы настроены продолжать работать с Каминским?

– Пока да, ничего не поменялось. Работаем как в том году. Думаю, что надо так же продолжать, – отметил спортсмен.

Впервые за 16 лет олимпийцам не вручат машины – кажется, в России не хватает новых иномарок